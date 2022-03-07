Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı

07.03.2022 15:42
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı

Son dakika gündem haberi... MARDİN'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi'nde 35 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi'nde 35 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, siyasi parti temsilcileri yaşamını yitirenlerin yakınları ve mahalleli katıldı. Yaşamını yitiren 6'sı çocuk, 8 kişi için dualar okundu.Törenin ardından konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadele kararlılık vurgusu yaptı. Kayabaşı, "Vatanımızın müdafaasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baş tacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir" dedi.


Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı
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Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Nusaybin, Kayabaşı, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı - Son Dakika
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