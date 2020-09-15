Son dakika gündem: SAMSUN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika gündem: SAMSUN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gelen son dakika haberlerine göre Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını (2)Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık ve makilik alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını (2)
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık ve makilik alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. İş makineleri ile yangının bulunduğu alanın çevresinde hat oluşturulup alevlerin yayılması engellendi.
Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yangının bulunduğu alanda tabi ki doğal yaşam vardı ve hayvanlar yaşıyordu. Bu noktada çok üzgünüz. Yapılan çalışma ile yangının yakınlardaki Galeriç Ormanları'na ve evlere sıçraması engellendi. İnşallah kaza ile olmuştur. Uzmanlar yangının nasıl çıktığı ile ilgili araştırmalarını yapacaklar. Yaklaşık 2 bin dönüm alan tahrip olmuş durumda tabi ki bizimde ciğerlerimiz yandı burada" şekline konuştu.
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