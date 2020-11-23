Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu

23.11.2020 17:24

Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu Başkan Lokman Aylar: "Terör örgütleriyle en etkin mücadele verdiğimiz şu günlerde bu söylemler bile ihanettir" "Biz tüm şehit aileleri ve gaziler adına söylüyorum;

Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu

Başkan Lokman Aylar:

"Terör örgütleriyle en etkin mücadele verdiğimiz şu günlerde bu söylemler bile ihanettir"

"Biz tüm şehit aileleri ve gaziler adına söylüyorum; hakkımızı Bülent Arınç'a helal etmiyoruz"

ANKARA - Bülent Arınç'ın bir televizyon programında Kavala ve Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaya Şehit Aileleri ve Gazi Vakfı sitem dolu mektup gönderdi. Tüm şehir aileleri ve gaziler adına konuşan Şehir Aileleri ve Gazileri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar," Biz tüm şehit aileleri ve gaziler adına söylüyorum; hakkımızı Bülent Arınç'a helal etmiyoruz" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç'a yaptığı açıklamalara tepki gösteren Başkan Lokman Aylar," Şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili hangi çalışmayı yapmış? Hangi kitabı okumuş? Hangi şehit evine gitmiş de dramını, şehidimin evlatlarının, eşinin, annesinin, babasının yüreğindeki acıyı hissetmiş? Bülent Arınç'a diyoruz ki; Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'ne gitsin bu uğurda bedel ödeyen, gözlerini, ellerini, bacaklarını kaybeden gazilerimizi dinlesin" şeklinde konuştu.

"Terör örgütleriyle en etkin mücadele verdiğimiz şu günlerde bu söylemler bile ihanettir"

Selahattin Demirtaş'tan kravatlı terörist olarak bahseden Genel Başkan Lokman Aylar, "Siyasi söylemlerle terör örgütlerine moral verenler, yeniden açılım süreci isteyenleri harekete geçirmişlerdir. Biz vatan kahramanları olarak uyarıyoruz. Terör örgütleriyle en etkin mücadele verdiğimiz şu günlerde bu söylemler bile ihanettir. Yakılan fitne ateşine benzin dökmektir. Herkes aklını başına devşirsin. Terör örgütünde üst düzey yöneticilik yapan birine beraat istemek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bizler vatan kahramanları olarak atılacak adımların karşısında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Terör örgütlerine sahip çıkmak sizin ne haddiniz ne de hakkınızdır"

Bülent Arınç'ın Türk halkının Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabını okumasını önermesi üzerine konuşan Aylar," Biz bugün Bülent Arınç'ın adresine iki kitap göndereceğiz. Bir tanesi Şehadete Koşanlar kitabı. Bu kitabın içinde şehitlerimizin hayallerinin dramları, yaşadıkları övünçleri, bu ülkeye ödedikleri bedelleri anlatan sözleri var. Bunu okusun Bülent Arınç. Terör örgütlerinin yazmış olduğu kitapları değil. Bülent Arınç'a göndereceğimiz diğer bir kitap da şehitlerimizin ailesine yazmış oldukları mektuplardır. Yani Vakfımızın çıkarmış olduğu şehit mektupları kitabıdır. Bu kitabı da Bülent Arınç'a gönderiyoruz. Buradan diyoruz ki; Bülent Arınç bu kitapları iyi okusun, ondan sonra çıksın terör örgütlerinin abiliğini yapmaya kalkışsın, terör örgütlerini içeriden çıkarmak için cübbesini giysin, mahkemeye gitsin onları savunsun. Bu vatanın ekmeğini yiyorsanız, suyunu içiyorsanız bunlar şehitlerimizin sayesindedir. Bu topraklarda yaşıyorsanız; bu, topraklara kanını döken şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu topraklara bizler bedel ödedik, sizler sefasını sürüyorsunuz. Sefasını sürerken terör örgütlerine sahip çıkmak sizin ne haddiniz ne de hakkınızdır. Aklınızı başınıza alın! Size bu toprakları, bu vatanı dar ederiz. Gidin terör örgütünü savunacaksanız Kandil'e çıkın. Orada onlarla beraber yemek yiyin, onların suyunu için. Bu vatanın ekmeğini yiyorsanız bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin topraklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Biz tüm şehit aileleri ve gaziler adına söylüyorum. Hakkımızı Bülent Arınç'a helal etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu
Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu
Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu
Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu
Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu

Bülent Arınç, Şehit, Terör, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç'a tepki mektubu - Son Dakika


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