Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ

03.07.2022 12:15

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden İbrahim Müjde, yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Çıkan kavgada şüpheli, yanındaki bıçakla Müjde'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası İbrahim Müjde, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müjde, burada hayatını kaybetti. Müjde'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliy yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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