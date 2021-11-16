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Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız - Son Dakika

Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız

16.11.2021 09:37

Son dakika haberine göre SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız (AKTÜEL)"Takımım 6 golle kazandığı için mutluyum""Abdülkadir hazır olacak mı bakacağız""Biz kendi oyunumuza odaklanalım"PODGORİTSA (DHA) - FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında yarın Karadağ...

SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız (AKTÜEL)

"Takımım 6 golle kazandığı için mutluyum"

"Abdülkadir hazır olacak mı bakacağız"

"Biz kendi oyunumuza odaklanalım"

PODGORİTSA (DHA) - FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabaka öncesi çevrim içi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic'in "Türkiye hücum yapacak ve biz de bunu değerlendireceğiz" açıklamasıyla ilgili ne düşündüğü konusunda gelen soruya Kuntz, "Bildiğiniz gibi bu tarz sorular hep maç önü basın toplantılarında sorulur. Bizler de hoca olarak planlarımızı burada anlatamayız. Tek söyleyeceğim, Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkardığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum" yanıtını verdi.

"TAKIMIM 6 GOLLE KAZANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Kuntz, duran top organizasyonlarına çalıştıklarını belirterek, "Geçen sürede duran toplara çalıştık. Takımım 6 golle kazandığı için mutluyum. Farklı şekillerde organizasyonlar yapıyoruz. Yandan ortalar, yüksekten ortalar ve rakibin bölgesinde paslarla atılan goller oldu. Ben oyuncularımı attığı 6 farklı golden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"ABDÜLKADİR HAZIR OLACAK MI BAKACAĞIZ"

"Planımız, kendi kalitemize odaklanmak" diyen Stefan Kuntz, "Kim fiziksel olarak hazır durumdaysa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız ve bu plan doğrultusunda galip gelmeye çalışırız" dedi. Yarın sahaya süreceği ilk 11'le ilgili gelen soruya yanıt veren Alman teknik adam, "Burada iki önemli konu var. Birincisi Abdülkadir (Ömür) hazır olacak mı, buna bakacağız. İkincisi de Cebelitarık karşısında oynayanların durumu. Maçtan ne kadar etkilendikleri, ilk 11'e etki edecek durum" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BAŞARMADIK"

Şu ana kadar bir şey başarmadıklarını dile getiren Kuntz, şunları söyledi: "Burada açık konuşmak istiyorum. Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz. 2 maç öncesinde '2 maçı da kazanmalıyız' demiştik ve sadece 1'ini kazandık. 2'nci maçı da kazanmak zorundayız. İfadelerimizde hiçbir değişiklik yok. Kazanmak zorundayız. Önce kazanalım, ardından diğer soruları yanıtlarız"

"BİZ KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANALIM"

"Rakibin baskı altında olması, kimi zaman takımlar için avantaj ancak Karadağ şu anda baskı altında değil" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu maç Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuların kendilerini göstermek için de fırsat olacaktır. Ama daha önce söylediğim gibi, biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi takımımızla ilgili konuşalım" dedi.

Kuntz ayrıca, Karadağ'da birçok Türk vatandaşın takımı desteklemesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Maçın hakeminin Alman olmasıyla ilgili gelen soruya "Bu soruya maçtan sonra cevap verelim" diyen Stefan Kuntz, son olarak kaza geçiren Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız
Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız
Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız
Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız

Dünya Kupası, Stefan Kuntz, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SPOR Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız - Son Dakika


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