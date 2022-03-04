Son dakika gündem: Suğla Gölü etrafında taşkınla mücadele sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışları nedeniyle su altında kalan Suğla Gölü etrafındaki tarım arazilerinden su tahliyeleri sürüyor.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, DSİ Konya Ovası Sulama Şube Müdürü Bülent Çınar, Sulama Birliği Müdürü Mustafa Erol ve beraberindeki heyet, selin etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin mağduriyetlerinin azaltılması için çalışıldığını belirten Kaymakam Pişkin, "Gerekli tespit ve yazışmaların başlatılması ve çiftçilerimizin afet kapsamına alınıp devlet yardımından yararlanması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Sonraki yıllarda da aynı sorunun tekrarlanmaması için konuya kalıcı bir çözüm getirmek adına gerekli işlemlerin başlatılması yönünde talebimizi ilettik." diye konuştu.

DSİ Konya Ovası Sulama Şube Müdürü Çınar da bölgede geçimini tarımcılıkla sağlayan üreticilerin hububat ürünlerini kurtarabilmek için çaba gösterdiğini bildirdi.

Çınar, araziden suyun pompalarla tahliye çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.