Son dakika gündem: Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

KAYSERİ'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki Burhan Sezai Çöz, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocasinan ilçesi Barbaros mahallesi Budaklar caddesi üzerindeki Kızılırmak sitesinin 4'ncü katında meydana geldi. İddiaya göre emekli öğretmen Burhan Sezai Çöz'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Çöz'ü yerde hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptığı muayenede talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Bina önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından Burhan Sezai Çöz'ün cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.