Son dakika gündem: Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi - Son Dakika

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda, bazı protestocuların yaralandığı kaydedildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu'nun Ada'yı ziyareti sırasında bir grup bölge sakini, Moria Kampı'ndaki sağlık merkezinin açılışını engelleme girişiminde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 21:43

Kaynak: AA

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