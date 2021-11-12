Üye Girişi
Son dakika gündem: Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Saakaşvili'yi görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Saakaşvili'yi görüştü

12.11.2021 11:25
Son dakika gündem: Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Saakaşvili'yi görüştü

Son dakika haberler... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile 1 Ekim'den bu yana gözaltında olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin durumunu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile 1 Ekim'den bu yana gözaltında olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin durumunu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Zelenskiy, Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'nin haklarının garanti altında olması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Saakaşvili'ye orantısız zorlayıcı tedbirler uygulanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Annesinin ve yakınlarının Saakaşvili'yle görüşmesi gerekliliğinin önemine işaret eden Zelenskiy, Saakaşvili'nin sağlık durumu göz önüne alınarak Ukraynalı doktorların Saakaşvili'yi görme ihtimalinin değerlendirilmesini istedi.

Garibaşvili'nin açıklaması

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre de Garibaşvili, Saakaşvili'nin davranışlarını yasa dışı, kışkırtıcı, yıkıcı ve Gürcistan'ın istikrarına yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Ukrayna vatandaşlarının Gürcistan'ın içişlerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirten Garibaşvili, Şaakaşvili'nin Gürcistan'a yasa dışı girdiğine dikkati çekti.

Garibaşvili, Saakaşvili'nin 24 saatlik gözlem altında olduğunu belirterek kendisine, gereken sağlık kontrolünün yapıldığını aktardı.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi tarafından, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmesine karşı çıktığı görüntüleri paylaşılmıştı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden bu yana açlık grevini sürdürüyor.

Ukrayna vatandaşlığı bulunan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Saakaşvili'yi görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı 11:24 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir İsrail, 11:06 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı 11:01 Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:07
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi         
10:59
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Saakaşvili'yi görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement