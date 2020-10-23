14 yaşındaki Suriyeli çocuğun evlendirildiği "istismar" davasında karar - Son Dakika

"Büyük gösteriyordu" diyerek kendini savunan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ARNAVUTKÖY'de 14 yaşındaki Suriyeli Vahide M. adlı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiği, çocuğu ve ailesini tehdit ederek dini nikahla evlendiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Cafer Ç. (36) hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, "Yaşını bilmiyordum. Görünüm olarak büyük gösteriyordu" diyerek kendini savunan sanık Cafer Ç.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cafer Ç. getirildi. Mağdur Vahide M. ve ailesini ise avukatları Zeynep Ertekin temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINDA: "ANLAŞARAK KAÇTI, RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİ"

Duruşma savcısı Davut Dağ esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde 15 yaşından küçük olanVahide M. ile 2019 yılı Mayıs ayında tanışan sanık Cafer Ç.'nin aynı yıl ağustos ayında mağdureyle anlaşarak kaçırıp gayri resmi nikahtan sonra birlikte yaşamaya başladıklarını ileri sürdü. Mütalaada, mağdurenin ailesiyle sonradan görüşerek anlaşıp düğün yaptıkları, bir ay süreyle birlikte yaşadıkları ve bu süre içinde mağdureyle rızasıyla birden çok kez cinsel ilişkiye girdiği, olayın sosyal medyada konu edilmesi ve yapılan ihbar üzerine soruşturma yapılarak mağdurenin bulunup sanığın yakalandığını ifade edildi. Sanığın, mağdurenin babası Ömer M.'ye mesaj atıp tehdit ettiği ve mağdurenin sanık tarafından zorla kaçırıldığına ilişkin delil bulunmadığı belirtilen mütalaada, mağdureye yönelik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel istismar" suçlarından sanığın cezalandırılması talep edildi.

"İMAM NİKAHINDAN SONRA BERABER OLDUK" Sanık Cafer Ç. ise son savunmasında, "Mağdureyle yaşını bilmeden evlendim. Mağdurenin halası, bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim 17 bitti, 18 yaşındayım diyordu. Anne, babası da böyle söylüyordu. Ben burada yaşı bakımından kandırıldım" dedi. Sanık Cafer Ç. son sözünde "Biz imam nikahından sonra beraber olduk. 3,5-4 ay çıktım. Hiç dokunmadım. Yaşını bilmiyordum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatları da sanığın cinsel istismar kastıyla hareket etmediğini, amacının evlenmek olduğunu öne sürerek "Sanığın yanıltıldığı düğün yapmasından anlaşılmaktadır. Sanık düğünden sonra ilişkiye girmiştir. İstismar olsa önceden ilişkiye girerdi" ifadelerini kullandılar.

İSTİSMAR SUÇUNDAN TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDIMahkeme heyeti, sanık Cafer Ç'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunun sabit olduğunu belirterek alt sınırdan başlamak üzere önce 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla yapmış olmasını dikkate alan heyet cezayı 20 yıl hapis cezasına çıkardı. Sanık hakkında yargılama sürecindeki davranışlarını ve geleceğine olası etkileri göz önüne alan heyet, takdiri indirim hakkını kullanarak sonuç olarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNDAN DA 2 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİHeyet, sanık hakkında "Hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da cinsel amaçla ve çocuğa karşı olması nedeniyle artırım uygulayıp takdiri indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİSanık hakkında mağdurenin babası müşteki Ömer M.'ye karşı tehdit suçundan 500 TL adli para cezası veren mahkeme, bu suçtan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Cafer Ç. hakkında "Basit yaralama" suçundan ise beraat kararı verildi. Sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Cafer Ç'nin müştekilerin eski ev sahibi olduğu, mağdur kızı ailesinden istediği, ancak müştekilerin kızlarının yaşı küçük olduğu için bunu reddettikleri, bunun üzerine sanığın mağdur evde yalnızken zorla kolundan tutup arabaya bindirip 10 Ağustos 2019'da kaçırdığı anlatıldı. İddianamede, sanığın mağdureyi Bayrampaşa'ya götürdüğü, zorla imam nikahı kıydığı, hayır derse "Öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu, mağdur kızı ablasının evine götürerek "Kimseye zorla kaçırdığımı söylemeyeceksin, yoksa ağzını burnunu kırarım" diyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Mağdure ile zorla döverek cinsel ilişki yaşadığı, kendi evine götürdüğü, sürekli kapıları kilitli tuttuğu, mağdurenin cep telefonunu kırdığı da belirtildi. İddianamede, sanığın mağdurenin babası Ömer'i arayarak "Kızını bana vereceksin yoksa seni bitireceğim" diyerek tehditte bulunduğu, polis olduğunu söylediği, korkan müştekinin de çaresiz kalarak sanığın mağdur ile kına ve düğün yaptığı, kınada da mağdurun annesi müşteki Galye'yi de tehdit ettiği ve "Surat asmayacaksınız" dediği anlatıldı. Sanığın mağduru ve müşteki Galye'yi darp ettiği, müştekilerin ve mağdurun tehdit edildikleri için korktukları ve bir yere müracaatta bulunamadıkları, şüphelinin 14 yaşında bulunan mağdur ile istemediği halde cinsel birliktelik yaşadığı, mağdura dayak attığı, mağdurun en son yaşananlara dayanamadığı ve müştekilerde başka bir eve taşınınca oraya kaçtığı vurgulandı. 17 Ekim 2019'da tutuklanan Cafer Ç. hakkında ifade veren anne Galye M. de kızının kaçırıldığını, sanığın eşini arayarak "Kızınızla evlenmek istiyorum, vermezseniz kızınızı öldürürüm" diyerek tehdit etmesi üzerine evlenmelerine müsaade ettiklerini, 15 gün boyunca kızlarını göremediklerini, sanığın kızlarına defalarca tecavüz ettiğini, bir dernek aracılığıyla şikayette bulunduklarını söylediği de iddianamede yer aldı.