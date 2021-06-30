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16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar - Son Dakika

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar

30.06.2021 11:26

- 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı İstanbul Kağıthane'de 16 yıl önce, özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın 23 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

- 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar

Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de 16 yıl önce, özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın 23 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme sanığı iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kağıthane'de, 2005 yılında özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın ağzı bantlı olarak, 23 yerinden bıçaklanmış şekilde öldürülmesine ilişkin 15 yıl sonra yakalanan Iraklı Mohammed Kamal Majid Berkhtar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar SEGBİS ile bağlanırken, Mualla Irmak'ın eşi Mustafa Irmak ve kızı Sedef Irmak ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Mustafa Irmak ile Sedef Irmak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Gerçek manada adaletin tecelli etmesini talep ediyorum"

Sanığın cinayeti vahşice duygularla işlediğini söyleyen Irmak ailesinin avukatı Esra Köroğlu, "Huzurdaki sanık ile diğer ölen sanık birlikte tasarlayarak yaptıkları bu cinayeti bir başkasının azmettirmesiyle işlemişlerdir. Çünkü bu kişinin maktul ile doğrudan bir tanışıklığı, husumeti yoktur. Serkan'ın da aynı şekilde maktulle bir tanışıklığı yoktur. Gerçek manada adaletin tecelli etmesini talep ediyorum. Yanımda gördüğünüz kızcağız 16 yaşında annesiz kalmış ve 16 yıldır ağlamaktadır. Çünkü gerçek katil elini kolunu sallayarak dışarıda gezmektedir. Huzurdaki sanığa tekrar sorulmalıdır, hangi saikle işlediklerini, kimin yönlendirmesi ile işledikleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu insanların yüreğine bir nebze olsun su serpilsin. Bırakın vahşice öldürülmesini, arkasından iftiralar atılmakta, maktulün vajinasında DNA'sı bulunduğu halde bu kişi hakkında takipsizlik verilmektedir. Bu kişi hakkında tekrar suç duyurusunda bulunulmasını ve soruşturma başlatılmasını talep ediyorum" dedi.

"Maktulün öldürülmesinde bir hazırlık yapıldığı bellidir"

Duruşmada beyanda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise "Toplam 23 bıçak darbesi ile maktulün öldürülmesinde bir hazırlık yapıldığı, daha öncesinde eylem birliği içerisinde tasarlandığı bellidir. Kaldı ki içeriden yardım almadan yapılmasına imkan yoktur. En üst hadden cezalandırılmasını, takdir indirimi uygulanmamasını, maktulün vajinasında DNA'sı tespit edilen Mustafa'ya ilişkin nitelikli cinsel saldırı suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Böyle bir olaya şahit olduğum için pişmanım"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar ise, "Öyle şeylerle hiç alakam olmamıştır. Böyle bir olaya şahit olduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar'ı 'kasten öldürme' ile 'zorla ırza geçme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanık Berkhtar'ın suçtan sonraki davranışları ve uzun süre kaçmış olmasını dikkate alarak cezasında takdir indirimi uygulamadı.

Irmak ailesi tepki gösterdi

Mualla Irmak'ın kızı Sedef Irmak, kararın açıklanmasını ardından gözyaşları içinde, 'peki gerçek sanık.' dediği esnada mahkeme başkanı, duruşmanın bittiğini söyleyerek söz hakkı vermedi. Kızına söz verilmemesine tepki gösteren Mustafa Irmak ise, '16 senedir annesiz yaşıyor. 6 saniye konuşmasına müsaade etmiyor' diyerek tepki gösterdi.

(İD- MB-ZA-

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar

Jinekolog, Kağıthane, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında karar - Son Dakika


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