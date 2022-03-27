Son dakika haber! 2. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca (DBŞT), Rasim Öztekin anısına düzenlenen 2. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığının yazılı metinleri çoğaltmak, tiyatro repertuarına yeni, özgün, çağdaş tiyatro eserleri ve yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlediği yarışmada kazananlara ödülleri takdim edildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira, 1. ve 2. mansiyon 5 bin lira ödül verildi.

Törende konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, ilkini 2019 yılında düzenledikleri oyun yazma yarışmasının ikincisini bu yıl Türkçe ve Kürtçe yapma kararı aldıklarını söyledi.

Yarışmayı geleneksel hale getirmeye hedeflediklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu yarışma ile genç yazar adaylarını yeni metinler yazmaya yüreklendirmek, cesaretlendirmek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve elbette seyircilerle buluşturmak için tüm ekibimizle elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yarışmayı bu yıl vefat eden oyuncu Rasim Öztekin'e adadık. Sanata ve özellikle tiyatroya katkıda bulunmak yerel yönetimlerin sorumluluklarından biri." ifadelerini kullandı.

Çelik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanında çeşitli faaliyetler yaparak bu vizyonu ortaya koymaya çalıştıklarını aktardı.

Türkçe Oyun Yazma Yarışması Jüri Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler de, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmanın tiyatronun geleceği için tohum niteliğinde olduğunu belirtti.

Güler, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde herkes perdelerini kapatırken, insanlar yarışmalar düzenlemekten korkarken böyle büyük organizasyon içerisinde olmak için elini taşın altına koymak istemezken gönüllü insanlar bunun için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bugün bizi burada topladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum."

DBŞT Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, "Diyarbakır'ı tanıtmanın, Diyarbakır'ın taşlarının üstüne bir taş koymanın sanatçıların görevi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkçe oyun yazma kategorisinde Erkan Canlı "Dünyanın Bütün Zencileri" oyunu ile birinci, Abdülkadir Bozkurt "Çık Çıkabilirsen İşin İçinden" oyunu ile ikinci, Mert Sezgin ise "Okyanusa Çağrı" oyunu ile üçüncü seçildi.

Tufan Yılmaz'ın yazdığı "Dilenciler" birinci mansiyon ödülüne, İffet Kendirli'nin yazdığı "Bana İsmimi Geri Ver" oyunu ikinci mansiyon ödülüne layık görüldü.