2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Fas ile Demokratik Kongo milli takımları, Fas'ın Kazablanka kentindeki V. Muhammed Stadyumu'nda karşılaştı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Demokratik Kongo'yu 4-1 skorla yenen Fas, turnuva biletinin sahibi oldu.
Vahid Halilhodzic ve öğrencileri, mücadeleyi Ounahi (2), Tissoudali ve Hakimi'nin golleriyle 4-1 kazandı.
Demokratik Kongo adına Malango'nun golü, kupa hayallerini sürdürebilmek için yetersiz kaldı.
Maç sonrası başken Rabat sokaklarında Faslılar Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.
Kaynak: AA
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