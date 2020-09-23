Son dakika haber: 3 kişiyi öldüren kungfucu katil zanlısı yargılandığı 2 ayrı davada müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Son dakika haber: 3 kişiyi öldüren kungfucu katil zanlısı yargılandığı 2 ayrı davada müebbet hapis cezası aldı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek, ayrı dosyalardan yargılandığı duruşmada kasten adam öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haber: 3 kişiyi öldüren kungfucu katil zanlısı yargılandığı 2 ayrı davada müebbet hapis cezası aldı, System.String[]

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek, ayrı dosyalardan yargılandığı duruşmada kasten adam öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu yargılanan Orhan Gökçek, Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i öldürdüğü davaya ilişkin hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu yargılanan Orhan Gökçek hazır bulundu. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Orhan Gökçek'e, kasten adam öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan Gökçek'i yakalayarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli üzerinde duran dedektifler, 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayı ile karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen'in cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler 4 bin 500 kişi ile görüştü ve olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde U.A.'yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Orhan Gökçek'in babası T.G.'ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen Orhan Gökçek sorgusunda, maktül Hüseyin Ekemen'i tanımadığı, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı Orhan Gökçek., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Orhan Göçek'in çok daha eski tarihlerde benzer yöntemle meydana gelmiş ve faili meçhul kalmış kasten öldürme olayları da gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri yürüttükleri çalışmalarda 16.02.2007 Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu iki sokak içerisinde Şahin Metiner isimli şahsı başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı koordinesinde Orhan Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner'i de 'Kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı refakatinde Orhan Gökçek'e yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi. - KAYSERİ

Melih Gökçek, Cinayet, Kayseri, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 3 kişiyi öldüren kungfucu katil zanlısı yargılandığı 2 ayrı davada müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

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