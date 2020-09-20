Son dakika haber... 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı - Son Dakika

Son dakika haber... 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı

Son dakika sağlık haberi... - 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı Birgül ve Siraç Satılmış çifti 9 yıl boyunca çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olmadı.

- 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı

DİYARBAKIR - Birgül ve Siraç Satılmış çifti 9 yıl boyunca çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olmadı. Birçok kliniğe başvuran ve olumsuz sonuç alan çift, mutlu haberi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedavi sonrası aldı.

Diyarbakır'da yaşayan Birgül ve Siraç Satılmış çifti, 9 yıl boyunca çocuk hasreti çekti. Birçok klinikte onlarca kez tedavi uygulamalarına rağmen çocukları olmayan çift, umutlarını kaybetti. Bir süre sonra yakınlarının tavsiyeleri sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yolunu tuttu. Şanslarını bu kez de Prof. Dr. Çoksüer'in yanında denemek isteyen çifte polikistik over ve sperm faktörlerinde ileri derecede bozukluk tespit edildi. Kısa sürede akupunktur ve sperm detoks tedavisi ile gebelik müjdesini alan çift 9 ay sonra erkek çocuklarını kucaklarına aldı. Mutluluktan gözyaşlarını tutamayan çift, evlatlarını kucaklarına alarak evlerinin yolunu tuttu.

"Çocuk sahibi olmak için umutlu olmak lazım"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çocuk sahibi olmanın ilk adımının umutlu olmaktan geçtiğini belirterek, hastalarına umutlarını kaybetmemesi çağrısında bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız 9 yıllık çocuk özlemiyle birçok kliniğe başvurmuş ve tedavi almış, fakat bir türlü gebelik elde edememiş. Özellikle çocuk sahibi olmak için başvurduğunda zor olduğunu söylemişler, çünkü kaynak hem kadın hem de erkek faktörü olduğu söylenmiş. Hasta tavsiye üzeri kliniğimize geldi, incelediğimizde polikistik over yani yumurtlama problemi vardı, ikincisi ise bu hastada sperm faktörleri çok ileri derecede bozukluk vardı. Akupunktur tedavisi uyguluyoruz, bunu kullanmamızın amacı hormonları düzene sokmak, ikinci problem olan spermde ise ilaç bitkisel tedavi verdik, buradaki amacımız yumurtaları güçlendirmek aynı zamanda sperm detoks tedavisi uygulayarak çocuk sahibi olmasını planladık. 9 yıllık süreç bu uygulamalar sonrası gebelikle sonuçlandı. Bugün bebeğini kucağına aldı ve mutlu sona ulaştı. Buradaki hedef gerçekten çocuk sahibi olmada alta yatan sebepleri irdelemek ve buna göre tedavi vermek lazım. Doğru klinik, hekim ve tedavi başarıya ulaşmakta önemli bir faktör, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çocuk sahibi olmak için en önemli başarı faktörü umuttur, mücadeleye devam etsin. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi.

"Bu duygular anlatılmaz yaşanır"

9 yıldır çocuk özlemi çeken 40 yaşındaki Birgül Satılmış, annelik duygusunun anlatılmayacak kadar güzel olduğunu ve bu hissi her kadının yaşaması gerektiğini söyledi. Satılmış, "9 yıldır evliyim, çocuğum yoktu, farklı hastanelerde tedaviler gördüm olmadı. Gittiğim yerlerde hep bu tedavi olur dediler olmadı, ailemden olmasa da çevreden tepki alıyorduk. Çocuğu yok ve insanı üzecek laflar ediliyordu. Biz buna rağmen umudumuzu kaybetmedik. Araştırdık Hakan hocayı bulduk, tedavi gördük daha sonra müjdeyi Hakan hocadan duyduk. Testi gösterdi tamamdır dedi, çok sevindik çok mutluyuz. Bu duygular anlatılmaz yaşanır, çocuğum erkek doğdu adını Üveys koydum" diye konuştu.

"Allah yüzümü güldürecek dedim"

9 yıldır baba olma özlemi çeken Siraç Satılmış ise hep dua ettiğini ve sonunda Allah'ın yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Satılmış, "Çocuğum olmuyordu hiçbir zaman Allah'tan umudumu kesmedim, her zaman şükrettim elimi açıp Allah'a dua ettim. İlla bir gün olur ve Allah yüzümü güldürecek dedim. Gün geldi yüzüm güldü Allah'a binlerce şükür ben burada çocuğu olmayanlara şunu söylemek istiyorum, hiçbir zaman umudunu yitirmesinler. Baba olmak güzel bir duygu inşallah herkese nasip etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı

Diyarbakır, Sperm, Kadın, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... 9 yıl boyunca çocuğu olmadı, mutlu haberi Diyarbakır'da aldı - Son Dakika

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