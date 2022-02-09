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Son dakika haber... ABD'de mahkeme "keskin nişancı Malvo" davasını yeniden gündeme aldı - Son Dakika

Son dakika haber... ABD'de mahkeme "keskin nişancı Malvo" davasını yeniden gündeme aldı

09.02.2022 12:18
Son dakika haber... ABD'de mahkeme "keskin nişancı Malvo" davasını yeniden gündeme aldı

Son dakika haberine göre ABD'nin Maryland eyaletindeki yüksek mahkemede, Lee Boyd Malvo'nun 17 yaşındayken ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı davanın, ABD Yüksek Mahkemesinin çocuklara şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasını yasaklayan kararı nedeniyle yeniden değerlendirilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin...

ABD'nin Maryland eyaletindeki yüksek mahkemede, Lee Boyd Malvo'nun 17 yaşındayken ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı davanın, ABD Yüksek Mahkemesinin çocuklara şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasını yasaklayan kararı nedeniyle yeniden değerlendirilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin iddialar dinlendi.

Kamu avukatı Kiran Iyer, 2002'deki silahlı saldırılar sırasında 17 yaşında olan Malvo'nun şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasının Yüksek Mahkeme kararı ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin 2012 yılında aldığı kararda, çocuklara şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası yasaklandı.

Iyer ayrıca müvekkilinin, çocukken hüküm giymiş mahkumların en az 20 yıl hapis yattıktan sonra salıverilmelerine olanak tanıyan Maryland'daki yeni yasadan faydalanması gerektiğini iddia etti.

Iyer, Maryland Temyiz Mahkemesi'nde, hakimin ceza verirken Malvo'nun yaşını gereği gibi göz önüne almadığını savundu.

Maryland eyaleti Başsavcı Yardımcısı Carrie Williams, Malvo'nun Virginia'da hapsedildiğini ve önce bu eyaletten şartlı tahliye edilmesi gerektiğini kaydederek orada üç cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Yüksek Mahkeme, Malvo davasıyla ilgili karar vermedi. Karar almasının aylar alabileceği kaydedildi.

Malvo ile akıl hocası John Allen Muhammed, 2 Ekim 2002 ile yakalandıkları 22 Ekim 2002 arasında Virginia, Maryland ve Washington'da insanların üzerine rastgele ateş açmış, bu olaylarda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Muhammed ölüm cezasına çarptırılmış ve 2009'da Virginia'da idam edilmişti.

Malvo, Maryland'de altı kişiyi öldürdüğü için şartlı tahliye olmaksızın altı kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD'de mahkeme 'keskin nişancı Malvo' davasını yeniden gündeme aldı - Son Dakika


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