Son dakika haber | ABD'li aktöre ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten 150 gün hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD'li aktöre ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten 150 gün hapis cezası

11.03.2022 18:24
Son dakika haber | ABD'li aktöre ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten 150 gün hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'nin Chicago kentinde 2019'da ırkçıların saldırısına uğradığını iddia etikten sonra polise yalan söylediği ortaya çıkan aktör Jussie Smollett, 150 gün hapis cezasına çarptırıldı.

NEW ABD'nin Chicago kentinde 2019'da ırkçıların saldırısına uğradığını iddia etikten sonra polise yalan söylediği ortaya çıkan aktör Jussie Smollett, 150 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cook Bölge mahkemesindeki duruşmada, Smollett'e 5 ayı hapis cezası olmak üzere 30 ay şartlı denetim cezası verildi.

Smollett, ayrıca polise yalan söylemekten 25 bin dolar para cezası, soruşturma sürecinde polis teşkilatının yaptığı masraflar için de 120 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Eski Empire dizisi oyuncusu 39 yaşındaki Smollett, 29 Ocak 2019'da Chicago'da bir metro istasyonunda maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, aktörün, kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

Smollett, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunma suçlamasından yaklaşık 3 yıldır yargılandığı davada, mahkeme jürisi tarafından 10 Aralık 2021'de suçlu bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'li aktöre ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten 150 gün hapis cezası - Son Dakika


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