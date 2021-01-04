Son dakika haber | ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı

04.01.2021 01:51
Son dakika haber | ABD'nin 10 eski savunma bakanından

Son dakika gelişmesine göre ABD'de görev yapmış 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, "Başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması" uyarısında bulundu.

ABD'de görev yapmış 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, "Başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması" uyarısında bulundu.

Washington Post gazetesinde yayımlanan ortak mektuba ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı.

Mektupta, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısında bulunan eski bakanlar, "aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağına" işaret etti.

Mektupta, "İç ve dış düşmanlara karşı Anayasa'yı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir." ifadelerini kullanan bakanlar, barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti.

ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller'a çağrıda bulunan eski bakanlar, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine yetki devrinin barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

"ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve Anayasal sınırların dışında bir alana iter." değerlendirmesini yapan bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı. 6 Ocak'ta Kongre'de yapılacak ortak oturumda delege oylarının sayılarak Biden'ın kazandığının resmen tescil edilmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ashton Carter, Dick Cheney, Washington, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'nin 10 eski savunma bakanından 'ordu seçim sonuçlarına karışmasın' uyarısı - Son Dakika


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