Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Edilen duaların ardından Bakan Gül, CTE çalışanlarıyla sohbet etti.

Çalışanların ramazanını tebrik eden Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışmaları dolayısıyla onlara teşekkür etti.

Bakan Gül, "Bu zamana kadar başarıyla ifa ettiğiniz görevinizi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum." dedi.