Son dakika haber! Adıyaman Üniversitesinde yetiştirilen 1 ton 200 kilo üzüm şehit yakınları ve dar gelirli ailelere... - Son Dakika

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ADYÜTAYAM) yetiştirilen 1 ton 200 kilo organik üzüm, kentteki şehit yakınları ve dar gelirli 400 aileye dağıtıldı.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ADYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kontrolünde paketlenen üzümler, Adıyaman Valiliğince önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri çalışmanın örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Turgut, üniversite bünyesindeki tarımsal uygulama merkezinde organik şekilde yetiştirilen 1 ton 200 kilo üzümü, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin yakınlarına ve kentteki dar gelirli ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Bu çalışmanın çok güzel geri dönüşlere vesile olacağından hiç şüphe duymadığını ifade eden Turgut, "Adıyaman Üniversitesi olarak insanımıza bilimin yanı sıra sosyal sorumluluk noktasında da örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Emeği geçen üniversite personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.