Kamyon sürücüsü H.D. gözaltına alınırken, kaçak akaryakıtla ilişiği bulunduğu öğrenilen Mehmet T. ile Muhlis T. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Araçta yapılan aramada, 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Fabrikadan çıkan bir kamyonu takibe alan polis ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan kamyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

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