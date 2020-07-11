Son dakika haber: AGD Kayseri Şubesi'nden Danıştayın "Ayasofya" kararına destek - Son Dakika

Son dakika haber: AGD Kayseri Şubesi'nden Danıştayın "Ayasofya" kararına destek

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararına destek verdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararına destek verdi.

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AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın tarihteki önemini vurgulayarak, buranın tarihin özü olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması için çok mücadele verdiklerini anımsatan Coşkun, "Mücadelemiz şiirlerimize, ezgilerimize, marşlarımıza döküldü. Biz, her doğan çocuğumuzun zihnine Ayasofya'nın açılma idealini yerleştirdik. Biz, bu sürecin içerisinde hep akıntıya karşı mücadele ettik. Bugünleri görmek bizleri son derece memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği, Baki Coşkun, Ayasofya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AGD Kayseri Şubesi'nden Danıştayın 'Ayasofya' kararına destek - Son Dakika
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