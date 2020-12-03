Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'ün konvoyunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün konvoyunda meydana gelen kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve programlarının ardından Muş'a hareket eden Demiröz'ün bulunduğu konvoyda zincirleme trafik kazası yaşandı.

Bitlis- Tatvan kavşağında 4 aracın karıştığı kazada, koruma aracındaki bir polis memuru hafif yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.