Son dakika haber: AK Parti'li Ünal: Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın içinde (2) - Son Dakika

'DOĞAL GAZIN 4'TE 3'ÜNÜ DEVLET SÜSPANSE EDİYOR'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkoğlu ilçesinde kardan zarar gören seracıları ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Ünal, daha sonra Kahramanmaraş'a geçerek esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Ünal, çocuklara hediyeler verdi. Tarihi Kapalı Çarşı ziyaretinde engelli bir kadın, Mahir Ünal'a hediye verdi. Esnaf ziyaretinin sonunda değerlendirmelerde bulunan Ünal, AK Parti olarak milletle beraber olduklarını ve 20 yılın sonunda da milletle göz göze bakabildiklerini söyledi. Milletin sorunlarını dinleyip sorunlarına çözüm oluşturmak için de bütün birimlerle ciddi bir gayret sarf ettiklerini kaydeden Mahir Ünal, şöyle devam etti: "2020 Mart ayında Türkiye'de başlayan, pandemiden kaynaklanan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın süreci var. Ama hamdolsun Türkiye geçtiğimiz 2 yılı hem sağlıkta hem eğitim altyapısında çok ciddi anlamda iyi bir şekilde atlattı. Bütün dünyada yaşanan doğal gaz, elektrik, enerji fiyatlarında yüzde 600'lere varan artışlar, bütün çabalarımıza rağmen doğal gazın 4'te 3'ünü devlet süspanse etmesine rağmen, elektrik fiyatlarında artışlara rağmen ve kademeli ödemeye rağmen yapılması gerekenler, sıkıntılar, sorunları dinliyoruz. Bunları, Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza taşıyoruz. 'AK Parti' demek, 'Çözüm' demektir. 'AK Parti' demek, 'Bu milletin derdini, tasasını, çözmek ve bunu bir sonuca ulaştırmak' demektir. O yüzden halkımızla iç içeyiz, onlarla beraberiz, onları dinliyoruz."