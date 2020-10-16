AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021...

16.10.2020 16:17

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. İşverenler tarafından 2019 Ocak ayından 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak"

"Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme ilişkin süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. İşverenler tarafından 2019 Ocak ayından 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de açıklama yaptı. Muş, 43 maddelik bir kanun teklifi getirdiklerini söyleyerek, "Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme ilişkin süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. İşverenler tarafından 2019 Ocak ayından 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Kısmi süreli çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla kısmi çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriyoruz. Evlerinde ürettikleri mal ve benzeri ortamlar ürünleri satışını yapanların belirli şartlarda gelir vergisi muafiyeti veriyoruz. Burada 220 bin lira sınırı var. Turizmde konaklama vergisi yürürlüğü 2022 yılının başına erteliyoruz. Yurtdışında altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik Sermaye Piyasası araçlarının getirilmesinin önünü açıyoruz. Yurtiçinde altın, döviz, menkul kıymetlerin resmi, defterlere kayıt ettirilmesi durumunda vergi 30 Haziran 2021'e kadar talep edilmeyecek" diye konuştu.

Muş, vergi affı gündemde olup olmadığına ilişkin, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, meslek kuruluşlarına ilişkin soruya, kuruluşların yapılarının anti-demokratik olduğunu savundu. Muş, "Bizim amacımız bunların demokratik ve temsilin daha sağlıklı hale gelmesi, farklı fikirlerin temsil edileceği hale gelmesini teşvik etmektir. Kararı meslek mensupları verecektir" şeklinde konuştu.

HDP eski milletvekili Altan Tan'ın 'HDP ile PKK'nın ilişkisini saklamak beyhude çabadır' açıklamalarına yönelik Muş, "Malumun ilanı olarak değerlendiriyoruz. Altan Tan HDP'den iki dönem milletvekilliği yapmış birisi. Bugün bu artık bu gizlenemez bir noktaya gelmiş durumda" değerlendirmesini yaptı.

Erken seçim ile ilgili soruya Muş, "Bizim gündemimizde yok. 2023 yılına hazırlanın, 2023 Haziran ayına hazırlıklarını yapın. Milletin karşısına çıkın, milletten hangi yetkiyi alırsanız ona göre hareket edersiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021...

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 'Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşmeye ilişkin süreler 30 Haziran 2021... - Son Dakika


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