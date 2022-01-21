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Son dakika haber: AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor - Son Dakika

Son dakika haber: AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor

21.01.2022 14:51
Son dakika haber: AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor

Son dakika haber: Bünyesinde faaliyet gösteren PETLAS, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerine yaptığı düzenli yatırımlarla Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü olan Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), Türkiye'nin en güçlü büyüyen 3 şirketi arasında yer alıyor.

Bünyesinde faaliyet gösteren PETLAS, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerine yaptığı düzenli yatırımlarla Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü olan Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), Türkiye'nin en güçlü büyüyen 3 şirketi arasında yer alıyor.

Şirket açıklamasına göre, AKO Grup, bugüne dek gerçekleştirdiği yaklaşık 11 milyar TL düzeyindeki yatırımın meyvesini, güçlü ciro artışı ile topluyor.

Açıklamada konuya ilişin değerlendirmesine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, AKO Grup'un temel önceliğinin, organizasyonel ve endüstriyel yatırımlar ve marka yatırımlarıyla ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Özcan, "Büyümemizi Türkiye'ye katkı yaparak sürdürmek bizlere gurur veriyor. 2005 yılında devraldığımız, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye'nin lastik markası kimliğini gururla taşıyan PETLAS bünyesinde bugüne dek 8 milyar TL'ye yakın düzeyde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakama grubumuz bünyesinde yer alan diğer sanayi şirketlerimize yapılan yatırımlar da eklendiğinde, AKO Grup yatırımlarının toplamı yaklaşık 11 milyar TL düzeyine geliyor." ifadelerini kullandı.

Grup bünyesindeki şirketlerin yüksek rekabet gücünün, başarılı iş sonuçlarına ve güçlü ciro büyümesine de yansıdığını belirten Özcan, "2021 finansal hesap işlemlerimiz henüz neticelenmemiş olmakla birlikte, 2021 yılı ciro artışımızın yüzde 60 düzeyinde olmasını ön görüyoruz. Ciro artışını, düzenli yatırımlarla yeniden sanayi gücümüze kanalize ediyoruz. 2022 yılı planlı yatırımlarımız, yaklaşık 7 milyar TL düzeyinde gerçekleşecek. Şirketimizin büyümesini, paydaşlarımıza sunduğumuz faydaları ve ülkemiz ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz." açıklamasında bulundu.

Güneş enerjisine yatırımla enerji maliyetlerini dörtte bir oranında azalttı

AKO Grup, çevreye saygılı temiz enerji prensibiyle aldığı üretim tesislerini Güneş Enerji Santralleri (GES) ile donatma kararının da meyvelerini almaya başladı. Yaklaşık 3 milyon dolar yatırımla AKO Jant ve AKO Akü üretim tesislerinin çatılarına güneş enerjisi panelleriyle donatan AKO Grup, kısa süre içinde Petlas Lastik Fabrikası ve AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi'nde de GES yatırımını tamamlamayı planlıyor.

Devreye giren 2 tesisten elde edeceği yıllık 8 milyon kwh enerji ile bu tesislerinde kullandığı enerjinin dörtte birini kendi üretmiş olacak. AKO Grup bu yatırımla yıllık enerji maliyetlerinde 1 milyon dolara yakın tasarruf etmeyi hedefliyor.

2021 yılı ciro artışının 6 milyar TL'yi aşması öngörülüyor

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, en güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan Capital 500 "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması" araştırmasına göre, AKO Grup'un toplam cirosu, 2020 yılında bir önceki yıla oranla 149 artış göstererek yaklaşık 4 milyar TL'ye ulaşmıştı. AKO Grup, bu performansıyla ciro artışına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde ilk üçte yer almıştı.

İhracat ağırlıklı büyüme ivmesini sürdürdüğü 2020 yılında toplam cirosu bir buçuk kata varan artışla yaklaşık 4 milyar TL seviyesine çıkan AKO Grup'un, 2021 yılı cirosunun da yüzde 50 düzeyinde artışla 6 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

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Türk Lirası, Türkiye, Petlas, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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