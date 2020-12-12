Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması

12.12.2020 18:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması STK'lar adına konuşan ATB Başkanı Özkök: "Valiyi kimsenin yıpratmasına ve dışlamasına izin vermeyeceğiz" Bazı basın yayın organlarında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile ilgili yer alan "Kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı"...

Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması

STK'lar adına konuşan ATB Başkanı Özkök:

"Valiyi kimsenin yıpratmasına ve dışlamasına izin vermeyeceğiz"

AKSARAY - Bazı basın yayın organlarında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile ilgili yer alan "Kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı" başlıklı haberin ardından kentteki tüm STK'lar bir araya gelerek destek açıklaması yaptı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya kentteki tüm STK'lar katıldı. STK başkanları adına bir açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Aksaray İl Özel İdaresinin 20 Kasım 2020 bütçe görüşmeleri sonrası meclise üyesi bulunan bütün partilerin meclis üyeleri, meclis başkanı ve il özel idaresi genel sekreterinin aracılığı ile ilimiz valisini, ilin sorunlarıyla ilgili istişare yapmak üzere davet etmişlerdir. Bu toplantı, mecliste gurubu bulunan siyasi partiler ile il özel idaresinin en çok yatırım yapacağı kurumların birim amirlerinin de katılımı ile il özel idaresi genel sekreterliğinde gerçekleşmiştir. Böyle bir durum ortadayken gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, kasıtlı, taraflı ve kamuoyunu yanıltacak şekilde "Kentte yatırım toplantısını AK Partililerle yaptı" haberini yapmak bildiğiniz gibi bir basın kuralınca etik kuralları ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Sayın Aksaray valimiz sizlerin de yakından tanıdığı, ilk günden itibaren yaptığı çalışmalar, ziyaretler ve açıklamalarla siyasi, dini ve fikri mensubiyetleri ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmemiş, yargılamamış ya da dışlamamıştır. Aksi, Aksaray'ın özlemle beklediği, birlik beraberlik, sevgi ve kardeşlik tesisinde çok büyük rol oynamıştır. Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya yönelik yapılan haksız ve yalan beyanları bizleri derinden üzmüştür. Valimiz tarafsız, Aksaray sevdalısı ve herkese eşit mesafede olduğuna, gece gündüz çalıştığına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi valimiz devletin valisi ama Aksaray'da halkın adamı olarak halkla bütünleşmiş, STK'ların götürdüğü her projeye, vatandaşın sunduğu her oruna çözüm odaklı çalışmaları ile bizleri mest etmiş, çözüm odaklı çalışmalarıyla Ankara'dan birçok sorunumuz sonuç bulmuştur. Valimizle birlikte şehrimiz bir heyecan yakalamış, bu heyecanı, bu dinamizmi, şehrin dinamikleriyle çalışan, ruhuyla hareket eden bu valiyi kimsenin yıpratmasına ve dışlamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, "Aksaray'ın birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Biz Aksaray STK'ları olarak, Aksaray'ın idarecileri olarak, milletvekillerimiz olarak Aksaray olarak kenetlenmiş durumda çalışmaktayız. Bu çalışmanın her hangi bir şekilde baltalanmasını istemiyoruz. Aksaray, gerçekten yakalamış olduğu bu ivmeyle valimizin de önderliğinde güzel işler yapmakta. Bu işlerimize biz devam etmek istiyoruz. Hiç kimsenin bunu baltalamasına izin vermeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise, "Aksaray valimize yapılmış asılsız haberleri kınıyoruz ve salın valimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Her zaman da sayın valimizin yanındayız. Sayın valimiz STK'larla, tüm kurum ve kuruluşlarla hep birlikte çalıştığını ve Aksaray'ın dinamikleriyle birlikte hareket ettiğini hepimize göstermiştir. Kedisine buradan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması
Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması
Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması
Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması

Sivil Toplum Kuruluşları, Cengiz Aydoğdu, Yatırım, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Aksaray'da STK'lardan Vali Aydoğdu'ya destek açıklaması - Son Dakika


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