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Son dakika haber | Aksaray Valisi Aydoğdu'dan görevdeki polise doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika haber | Aksaray Valisi Aydoğdu'dan görevdeki polise doğum günü sürprizi

01.01.2022 02:40
Son dakika haber | Aksaray Valisi Aydoğdu'dan görevdeki polise doğum günü sürprizi

Son dakika haberler: Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yeni yıl dolayısıyla alınan önlemlerle ilgili denetimlerde bulundu, bir polis memurunun doğum gününü kutladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yeni yıl dolayısıyla alınan önlemlerle ilgili denetimlerde bulundu, bir polis memurunun doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya ile polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret eden Vali Aydoğdu, 2022 yılına güvenlik güçleri ile birlikte girdi.

Yol kontrol ve uygulama noktalarında güvenlik güçlerinin denetim için durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolculara çikolata ikram eden Aydoğdu, vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerine kestane, patates ve tatlı ikram eden Aydoğdu, telsiz anonsu ile güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aydoğdu, 2022 yılının sevgi, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik ile güzellikler getirmesini diledi.

Polis babaya doğum günü sürprizi

Aydoğdu, yol kontrol noktasında görevli polis memuru Nusret Gedik'in doğum gününü kutladı. Aydoğdu, polis Gedik'in kızı Kadriye Ece ile akrabalarıyla doğum günü pastasını kesti.

Kadriye Ece, annesi ve kardeşi ile Kayseri'de yaşadıklarını belirterek, ilk defa babasının doğum gününde ayrı kaldıklarını söyledi.

Babasına sürpriz yapmak istediklerini anlatan Gedik, "Kayseri'den doğum gününü kutlamak için geldik. Babamı çok özlemiştim. İki aydır Aksaray'da çalıştığı için göremiyordum. Çok mutluyum." dedi.

Vali Aydoğdu daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Hacer ve Osman Acun çiftinin "Elvin Yüsra" adını verdikleri kız bebeği ile "İlhan Asaf" adı verilen bebeği kucağına aldı. Aileleri tebrik eden Aydoğdu, hayırlı evlat olmaları dileğinde bulundu.

Kent merkezinde bir süre yürüyen ve denetim yapan ekiplerle görüşen Aydoğdu, sohbet ettiği vatandaşların yeni yılını kutladı.

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Hamza Aydoğdu, Polis Memuru, Aksaray, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aksaray Valisi Aydoğdu'dan görevdeki polise doğum günü sürprizi - Son Dakika


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