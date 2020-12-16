Son dakika haber: Almanya'da son 24 saatte 952 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 952 kişi, yeni tip korona virüse (Covid-19) bağlı olarak hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Ülkede salgına karşı alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayısındaki artışın durdurulamaması nedeniyle alınan yeni kapanma önlemleri bugün itibariyle başlıyor.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 27 bin 728 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 379 bin 238'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı da 23 bin 427'e ulaştı. Elde edilen son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybı sayısı gerçekleşmiş oldu. Almanya'da korona virüs taşıyan kişi sayısının 353 bin 311 kişi olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 25 bin kişinin iyileştiği kaydedildi.

10 OCAK'A KADAR SÜRECEK KAPANMALAR BAŞLADI

Almanya'da salgına karşı alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayısındaki artışın durdurulamaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde daha sıkı önlemler alınmasına karar verilmişti. Alınan yeni önlemler bugün itibariyle başlıyor. Bugünden itibaren 10 Ocak tarihine kadar geçerli olacak yeni kapanma önlemleri kapsamında, perakende satış yapan tüm işletmeler ile kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler ve masaj salonları kapatıldı. Marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutuldu.

Yeni önlemler çerçevesinde yılbaşında havai fişek satışı da yasaklanarak, ülke genelinde toplantı yasağı uygulanacağı bildirildi. Huzurevlerinde korona virüs testi zorunlu hale getirilirken, anaokulları da dahil olmak üzere gün aşırı devam eden tüm okullar kapatılması nedeniyle öğrenciler, Noel ve yılbaşı tatiline erken girdi.

(Mehmet Koca/İHA)