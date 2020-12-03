Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı, sosyal tesislerin faaliyetine ara verildi, mesire alanlarının giriş çıkış saatleri değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından risk oluşturabilecek mekanlarda çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Tophane Çay Bahçesi, Atatürk Sosyal Tesisleri, Düden Balık Çarşısı, Konyaaltı ve Lara'daki plaj tesislerinin de geçici süreyle hizmetleri durduruldu.

Topçam ve Sarısu mesire alanlarında piknik yasaklandı. Mesire alanları, yürüyüş ve spor amacıyla hafta içi 09.00-19.00 saatlerinde kullanılabilecek. Bu alanlar hafta sonları ise hizmete kapalı olacak.

Halk Et satış mağazaları da hafta içi 09.00-19.00 ve cumartesi 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Antalya Spor ve Fitness Merkezlerinde (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sürdürülen kurslara da ara verildi. ASFİM'in yanı sıra tenis kortları, spor sahaları salgın tedbirleri kapsamında geçici süre hizmete kapatıldı.???????