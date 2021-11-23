Son dakika haber! Antalya Valisi Yazıcı'dan aşılama, turizm ve orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik kentteki aşılama oranlarının ilk dozda yüzde 90,7, ikinci dozda ise yüzde 78,6'ya ulaştığını bildirdi.

Yazıcı, kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentteki Kovid-19 aşılanma ve vaka oranlarının iyi durumda olduğunu söyledi.

İnsanları daha fazla aşılanmaya ve kurallara dikkat etmeye davet eden Yazıcı, "Birinci doz aşılama yüzde 90,7, ikinci doz aşılamada da yüzde 78,6 oranlarındayız. İkinci dozu da daha yukarıya çıkartmayı hedefliyoruz. Özellikle 12 yaş üstü grupların aşılanmasına yönelik kampanyalarımız devam ediyor." dedi.

Yoğun bakım servislerinde ise doluluk oranlarının yüzde 60,8 olduğuna değinen Yazıcı, bu oranın çok ciddi olmadığını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki yoğun bakım ünitesi doluluk oranının ise yüzde 83,5 olduğunu aktaran Yazıcı, "Üniversitemiz dünya çapında dünya markası bir hastane. Bunun getirdiği artı yükler var. Tabii ki yoğun bakım ünitesi için ayırdığı yatak kapasitesi sınırlı, normalde de orada doluluk oranı yüzde 80'in altına düşmüyor." diye konuştu.

Antalya, yabancı turistte 9 milyona yaklaştı

Yazıcı, turizm noktasında da sevindirici gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Geçen yıl bu dönemlerde kente gelen turist sayısının 3 milyon 364 bin olduğunu anımsatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla kente gelen yabancı misafir sayısı 8 milyon 858 bin 41. Gelecek yılın çok daha iyi olacağını değerlendiriyoruz. 2022 için çok daha büyük umutlarımız var. Bu rakamlara Güvenli Turizm Sertifika programı başta olmak üzere verilen kaliteli ve güvenilir hizmet sayesinde ulaşıldı. Özellikle temmuzdan sonra yoğunluk yaşamaya başladık. En iyi ekimlerden birini yaşadık. Kasım da çok iyi gidiyor. Pandemi sürecinde bunlar yaşanıyor. Yurt dışından girişler devam ediyor. Günlük 4-5 bin civarında yabancı misafir geliyor, hafta sonları 7-10 bin civarında oluyor. Ekimde günlük 77 bin giriş gördük, hafta içi de 40-50 bin arasında günlük girişler oldu."

1322 konut yeniden yapılacak

Yazıcı, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınlarına ilişkin "Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı. 59 yerleşim yeri etkilendi, konutlar yandı. Evi yananlara yeni eşya için 50 bin liraya kadar ödemeler yapıldı. Evleri yanan vatandaşlarımıza yaşadıkları kırsal mahallelerde yeni konut yapımı çalışmaları devam ediyor. Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş'ta 1322 konut belirlendi. Yaklaşık 400 ahır, samanlık, 54 de iş yeri tespit ettik. Konutları ya AFAD kanalıyla ya da kentsel dönüşüm kapsamında yapmayı planlıyoruz. Vatandaşın yaşadıkları kırsal mahallelerde konutlar yapılacak, ilçelere taşıma söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konutu yanmış ama çeşitli nedenler nedeniyle yer teslimi yapamayan vatandaşlara da mahalle sınırları içerisinde yeni konut yapımının sağlanacağını vurgulayan Yazıcı, "80 metrekarelik tapu var ama evin yeri 120 metrekare, bir kısmı yola giriyor ya da başka bir alana. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Biraz süreç yavaş ilerliyor. Hazine yerlerimiz hazır, hazine ile ilgili sorunların olduğu yerlerde de kamulaştırma yoluna gideceğiz. Hiç yer bulamazsak 2B arazilerinden istifade edeceğiz." ifadesini kullandı.

Antalya Valiliği himayesinde başlanan Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi'ne (AHENK) değinen Yazıcı, bununla ilgili ekimde çalıştay yaparak, bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Düden Şelalesi'ne atık su karıştığı iddiasına ilişkin ise Yazıcı, bu konuda 17 tesise ceza yazıldığını, etkin bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Vatandaşın da tedbirli olması gerektiğine değinen Yazıcı, çevreye yapılan her zararın geleceği olumsuz etkilediğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Kişisel verileri, paylaştığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan polis memuru

Bir gazetecinin, Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkalarıyla paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı duyumunu sorması üzerine Yazıcı, olayın doğru olduğunu belirtti.

Hiç kimsenin kişisel bilgileri alıp başkasına veremeyeceğini anlatan Yazıcı, "Sisteme girdiğinizde gerekçesi olacak, ben bile bir konuda sorgulama yaptıracağım zaman yazılı talimat veriyorum. Hiçbir polis memuru, maliyeci, üzerine vazife olmayan bir şeyi yapmayacak, yaparsa da sonuçlarına katlanacak." diye konuştu.