Son dakika haber... Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı Mersin'de Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi Mersin'de Soli...

Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı

Mersin'de Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi

MERSİN - Mersin'de Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında, merkez Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, dünyanın en büyük filozoflarından, astrofizikçi Aratos'un anıt mezarıyla ilgi sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının henüz 6. gününde iç duvarının büyük bölümü ortaya çıkarıldı. Tamamlandığında dünyanın ilgisinin buraya çekileceğinin düşünülen Aratos'un anıt mezarının şekliyle de ilgili çok önemli ipuçlarına ulaşıldı. Yuvarlak iç duvarının dış bölümünde ise altıgen iki farklı duvarın da olduğu tespit edilen anıtla ilgili elde edilen verilen ışığında ana şekil ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

"Henüz yolun başındayız"

Kazılarda kısa sürede sevindirici sonuçların alınıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kazı ekibinden Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Kaplan, "Soli Pompeiopolis kazılarının 2020 yılı çalışmaları kapsamında Aratos'un mezarı olduğu düşünülen alanda kazılara başladık. Yaklaşık bir haftadır 10 işçi ile birlikte devam ediyoruz. Ancak ele geçen bulgulara karşın henüz yolun başındayız. İşte şu anki yapmış olduğumuz kazılardan anlaşılabileceği üzere içinde yuvarlak bir yapı merkezde onun etrafında ise iki sıra altıgen bir altyapı ile karşı karşıyayız. Kazı ilerlediğinde bu unsurların plan görünümleri değişebilir daha net bilgileri ilerlediği zaman söyleyebileceğiz" dedi.

"Bölge ziyaret merkezi haline gelecek"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, "Yaptığımız çalışmaların sonucunda parça parça olduğu için şekli konusunda yeterli bilgiye sahip olunamayan anıt yapıyı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar kendi çağının en önemli ünlülerinden olan Soli Pompeopolis doğumlu Aratos, Mersin tarihi içinde çok önemli bir şahsiyet. Anıt mezarı ortaya çıkararak bölgeyi ziyaret merkezi haline getireceğiz. Anıt mezar, Soli Pompeipolis Sütunlu Caddeye 150 metre uzaklıkta. Höyüğe ise 100 metre uzaklıkta. Elde ettiğimiz bulgular hem bilimsel açıdan hem de Mersin turizmi ve tanınması açısından önemlidir" diye konuştu.

"Mersin için çok önemli bir yatırım olacak"

Kazı çalışmalarına destek verenlere de teşekkür eden Yağcı, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, 9 Eylül Üniversitesine, Mersin Üniversitesine ve özellikle Başkanımız Neşet Tarhan özelinde Mezitli Belediyesi ekibine teşekkür ederiz. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus ise bu kuruluşlar dışında yerel yönetimlerin de desteğini bekliyoruz. Yani kentimiz için bu kazı tahmin edilmeyecek kadar getirisi olan önemli bir yatırım olacak. Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanıp Mersin'e ve dünya kültür turizmine kazandırılması için kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Anıt mezarın belli bölümleri ortaya çıkmaya başladı"

Aratos'un anıt mezarını bir an önce gün ışığına çıkarmak istediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Aratos'un mezarı ve ileride kazısına başlanacak olan Antik Limanı ile Mezitli'yi ve Mersin'i tüm dünya tanıyacaktır. Anıt Mezarın belli bölümleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ben de her fırsatta buraya gelerek çalışmalara destek veriyor, gelişmeler hakkında bilgi alıyorum. Ancak bunu sadece belediyenin gücüyle, Kültür ve Turizm Bakanlığını gücü ile sonuçlandırmak mümkün değil" dedi.

Mersinlileri kazı çalışmalarını izlemeye davet eden Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada "Mersinler gelsin ve nasıl kazı yapıldığını görsünler istiyorum. Tarihi neymiş, burada kimler yaşamış, bilgi alsınlar. 2-3 bin yıllık tarihi olan Mezitli'yi, Aratos'un mezarı çıktığı zaman tüm dünya duyacak. Onun için herkesin tekrar desteğini istiyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı

Remzi Yağcı, Helenistik, Mezitli, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı - Son Dakika
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