Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı

12.05.2022 18:19

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı Silahlı şahısların kaçış anları kamerada Polis olay sonrası kaçan saldırganlardan birisini yakaladı Arnavutköy'de kapalı olan benzin istasyonunda bulunan şahıslar ile istasyona gelen 3 şahıs arasında çıkan sözlü tartışmada...

Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı

Silahlı şahısların kaçış anları kamerada

Polis olay sonrası kaçan saldırganlardan birisini yakaladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kapalı olan benzin istasyonunda bulunan şahıslar ile istasyona gelen 3 şahıs arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. Olayı gerçekleştiren şahısların kaçış anları kameraya yansırken, olay sonrası kaçan bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavgada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat: 16.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan ve kapalı olan benzin istasyonuna kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi gelerek burada şahıslarla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Etrafa rastgele ateş açan şahıslar daha sonra hızla buradan ayrıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyon çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

4 şahıs gözaltına alındı

Benzin istasyonunda yaşanan ve silahların kullanıldığı olayda şahıslardan birisinin silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda elinde silah bulunan şahsın etrafa rastgele açtığı görülüyor. Polis ekipleri olay sonrası kaçan bir şahsı gözaltına alırken, yapılan incelemeler sonrası olaya karıştığı öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şahısların kaçış anları kamerada

4 kişinin gözaltına alındığı olayı gerçekleştiren şahısların olay sonrası kaçtığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahla açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı
Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı
Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı
Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada: 4 gözaltı - Son Dakika
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