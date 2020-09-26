Son dakika haber! Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Bursa'da, L.K. adlı kadını (40), asansörde elle taciz eden Ferhat Aslan (36), daha önce şikayetçi olmayan kadının kararını değiştirmesi üzerine, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aslan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Muammer İRTEM/BURSA,