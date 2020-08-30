Son dakika haber! Askerlerin dikkati Kazdağları'nı yanmaktan kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'ın Edremit ilçesi sınırları içinde Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını bölgede görev yapan askerlerin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Milli Parkı içinde Tozlu mevkiinde çıkan orman yangını bölgede görev icra eden askerlerin fark etmesi üzerine kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Askerlerin ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 1 tanker ve havadan bir helikopterin müdahale ettiği yangın 300 metrekare alanda kontrol altına alınarak söndürüldü. - BALIKESİR