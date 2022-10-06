Son dakika haber | Ataşehir'de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Ataşehir'de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi

06.10.2022 17:07
Son dakika haber | Ataşehir'de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberi: Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

Ataşehir'de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun'da diğeri ise Bursa'da olmak üzere toplamda 9 hemşire ve hasta bakıcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 şüpheliye tutuklama istendi

Şüphelilerin ifadesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "eziyet etme", "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, şüphelilerden 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında Samsun'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifadesi alınan ve görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para attığı görülen şüpheli Ali E.'nin de yer aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR Samsun haber! Bafra'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Samsun haber! Bafra'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Kaynak: İHA

Ataşehir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ataşehir'de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Ataşehir'de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement