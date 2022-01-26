Son dakika haber... Atina'da patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Başkent Atina'da tadilatta bulunan binada bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 kişinin ise solunum problemi yaşadığı öğrenildi. Zeus Tapınağı yakınlarındaki binada meydana gelen patlamada birçok yapı ve araçta da hasar oluştu. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA