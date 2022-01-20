Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılar
Sinevizyon gösterimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Hedefimiz beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır' - Son Dakika