Son dakika haber! Başhekim Çavuşoğlu'ndan Başkan Posbıyık'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Başhekim Çavuşoğlu'ndan Başkan Posbıyık'a ziyaret
19.10.2020 20:14
Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Meltem Çavuşoğlu ve Hastane Müdürü Ercan Özen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Meltem Çavuşoğlu ve Hastane Müdürü Ercan Özen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.
Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Meltem Çavuşoğlu Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Hastane Müdürü Ercan Özen'in de yer aldığı ziyarette Başkan Posbıyık, Başhekim Çavuşoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Çavuşoğlu da Başkan Posbıyık'a ADSM'ye yaptığı katkılar için teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ZONGULDAK
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