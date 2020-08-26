Son dakika haber: Başkale'nin yeni emniyet müdürü göreve başladı - Son Dakika

Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Trak yeni görevine başladı.

Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Başkale ilçesine atanan Süleyman Trak'ı ilçede görev yapan gazeteciler ziyaret ederek başarılar diledi. Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçede huzur, asayiş ile güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi. Başkale ilçesine atandığı için mutlu olduğunu belirten Trak, "Başkale ilçemizde asayiş, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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