Son dakika haber | Başkan Ekim göreve gelişinin 444. gününde basının karşısına geçti, hedeflerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Ekim göreve gelişinin 444. gününde basının karşısına geçti, hedeflerini anlattı

Son dakika habere göre Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hedeflerinin, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat'ı marka bir şehir haline getirmek olduğunu belirtti.

Son dakika haber | Başkan Ekim göreve gelişinin 444. gününde basının karşısına geçti, hedeflerini anlattı, System.String[]

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hedeflerinin, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat'ı marka bir şehir haline getirmek olduğunu belirtti.


Başkan Ekim düzenlediği basın toplantısında göreve gelişinin 444. gününü değerlendirerek Akçaabat'ın geleceğini planlamak ve yenilemek iddiasında olduklarını söyledi. Başkan Ekim, "Bizler, halkın teveccühünü kazanarak 2019 yılı Mahalli İdareler Genel seçimleri ile göreve geldik ve bugün görevimizin 444'üncü günü. Halkımızın teveccühüne layık olmak için şevkle ve azimle çalışıyoruz. Amacımız, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabatımızı marka bir şehir haline getirmektir. Yola çıkarken 'Niyet hayır, akıbet hayır' dedik ve işe koyulduk. Seçildiğimiz gün itibarıyla bize oy versin vermesin, şehrimizdeki herkesin Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı buradan ifade etmek istiyorum. 'Her şey Akçaabatımız için' sloganıyla gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güven vermek değerlidir, güven kazanmak değerlidir ama güveni boşa çıkarmamak daha değerlidir" dedi.


"Halkımızın güveniyle işe başlarken kendime verdiğim bir söz vardı" diyen Ekim "Dürüst, adil, üreten ve cesur bir anlayışla çalışmak, Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal problemlerini çözmek, İlçemizin ekonomik faaliyetlerini destekleyip canlandırmak, Tarihi dokunun restorasyonu ile geçmişimize sahip çıkmak, Yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturmak, Tertemiz çevre dostu projeler üretmek, Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak, Sporu sanatı ve festivalleriyle canlı bir kent yaşamı sunmak, sosyal sorumluluk projeleri ile halkımızın her zaman yanında olmak. Bugün bu sözlerimi büyük ölçüde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Kentleşme adına çok önemli aşama kaydettik. Akçaabat değişiyor, Akçaabat gelişiyor ve daha yapacak çok işimiz var. Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal değerlerini, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını çok iyi biliyorum. Akçaabat gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz Akçaabat'ın geleceğini planlamak ve yenilemek iddiasındayız. Elimizdeki en yakın ve kolay kullanabileceğimiz olanak turizmdir. Akçaabat'ta hedeflerimiz; büyük bir değişim oluşturmak, içinde yaşayanların huzurlu yaşayacağı, dışarıdan bakanların gıpta edeceği, sokaklarıyla, parkıyla yeşil alanlarıyla, bütün tarihi değerleriyle herkesin gurur duyacağı bir Akçaabat oluşturmaktır" şeklinde konuştu. - TRABZON

Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Başkan Ekim göreve gelişinin 444. gününde basının karşısına geçti, hedeflerini anlattı - Son Dakika

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