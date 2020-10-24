Son dakika haber: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
24.10.2020 15:46
Son dakika haber... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Zabit Özbey'in otlattığı ineklerden biri, bataklığa saplandı. Özbey, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bu kez iş makinesi getirildi. İş makinesiyle inek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. İneğini teslim alan Zabit Özbey, itfaiye ekiplerini teşekkür etti.
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