Son dakika haber | BAYRAMPAŞA'DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET TAKSİYE ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | BAYRAMPAŞA'DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET TAKSİYE ÇARPTI 4 YARALI

01.10.2022 23:41

Son dakika gelişmesine göre BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, harekete geçerek park halindeki taksiye çarptı.

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, harekete geçerek park halindeki taksiye çarptı. Bu sırada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Terazidere Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BK 1064 plakalı nakliye kamyonetini kullanan Gökhan Kartal(32), aracını park ederek dükkana girdi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuş aşağı harekete geçti. Kamyonet, bir süre ilerledikten sonra o esnada müşteri alan ve park halinde bulunan Metin Sevinç(57) idaresindeki 34 TKH 77 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle o esnada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımı ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Gökhan Kartal, polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kaldırım kenarında oturan bir kişinin yanından geçtiği ve taksiye çarptığı görüldü. O sırada taksinin yanında bulunan yolcu ise araçların arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAYRAMPAŞA'DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET TAKSİYE ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 06:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | BAYRAMPAŞA'DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET TAKSİYE ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement