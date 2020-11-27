Son dakika haber! Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: "Dezenfekte çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: "Dezenfekte çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz"

27.11.2020 15:31
Son dakika haber! Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan:

Son dakika gündem haberine göre Beypazarı Belediyesi ekiplerinin, ilçedeki kamu binaları ve çalışma ofislerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Beypazarı Belediyesi ekiplerinin, ilçedeki kamu binaları ve çalışma ofislerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda kamu kurumlarının binaları ve çalışma ofislerinin dezenfekte edildiği aktarıldı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı günden itibaren ekiplerin, dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Kamu ve resmi kurum binalarındaki çalışma ofislerinin ekipler tarafından dezenfekte edildiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere, yüzlerce hatta bizlerce araç dezenfekte edildi ve edilmeye de devam ediliyor. İbadethanelerin dezenfektesini de çok çok önemsedik. Halkımızın sağlığının korunması yönünde adımlarımızı atıyoruz. Halkımızdan isteğimiz mutlaka alınan tedbir ve kurallara uymaları. Belediye olarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz."

Beypazarı, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: 'Dezenfekte çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz' - Son Dakika


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