Bodrum ilçesinde yerleşik yaşayan İngiliz Peter Down, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a karşı duyduğu hayranlıkla dikkati çekiyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Buckingham Sarayı'nın süvari birliğinden emekli olan ve 20 yıldır Bodrum'da yaşayan İngiliz Peter Down (72), AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile Yaka Mahallesi'ndeki tarihi caminin restorasyon çalışmasını izledi. Down ile Gökmen, işçilere kısa süre yardım etti.

Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum aşığı olan Down'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hayran olduğunu söyledi.

Down ile sık sık görüştüklerini anlatan Gökmen, "Kendisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Cumhurbaşkanımızın dış politika hamlelerini çok beğendiğini, bu sayede bir dünya lideri olduğunu belirtti. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın ülkesinde çok sevilen, inanılan güçlü bir lider olmasını çok takdir ediyor. Down benden Cumhurbaşkanımızın bir fotoğrafını da istedi. En yakın zamanda kendisiyle buluşup hediyesini vereceğim." diye konuştu.

Down da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güçlü bir dünya lideri olduğunu ifade etti.