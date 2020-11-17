Son dakika haber: Bolu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

Bolu'da ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
Bolu merkeze bağlı Sebenardı Köyü Aşağı Mahalle'de oturan Ayhan A. (48), mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Yönünü kaybeden Ayhan A, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanda kaybolan Ayhan A, Örencik Yaylası'nda sağlıklı şekilde bulundu.
- Kaynak: AA
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