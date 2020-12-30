Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

30.12.2020 18:51
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO613,10557,409,99
Çelebi175,50159,609,96
Gübre Fabrikaları84,0576,459,94
Hektaş19,9018,209,34
Bursa Çimento12,0611,197,77
Tat Gıda11,8011,086,50
Coca Cola İçecek66,2562,506,00
Gözde Girişim8,097,655,75
Netaş Telekomünikasyon27,8226,564,74
Akbank6,906,624,23
Halkbank5,635,423,87
Oyak Çimento8,798,473,78
Garanti Bankası10,3710,023,49
İş Yatırım Menkul Değerler17,8217,273,18
ASELSAN18,4417,903,02
Otokar332,50322,803,00
Vakıflar Bankası4,764,652,37
ARD Bilişim Teknolojileri45,8444,822,28
Odaş Elektrik3,933,852,08
GSD Holding2,512,462,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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