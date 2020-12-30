Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 613,10 557,40 9,99 Çelebi 175,50 159,60 9,96 Gübre Fabrikaları 84,05 76,45 9,94 Hektaş 19,90 18,20 9,34 Bursa Çimento 12,06 11,19 7,77 Tat Gıda 11,80 11,08 6,50 Coca Cola İçecek 66,25 62,50 6,00 Gözde Girişim 8,09 7,65 5,75 Netaş Telekomünikasyon 27,82 26,56 4,74 Akbank 6,90 6,62 4,23 Halkbank 5,63 5,42 3,87 Oyak Çimento 8,79 8,47 3,78 Garanti Bankası 10,37 10,02 3,49 İş Yatırım Menkul Değerler 17,82 17,27 3,18 ASELSAN 18,44 17,90 3,02 Otokar 332,50 322,80 3,00 Vakıflar Bankası 4,76 4,65 2,37 ARD Bilişim Teknolojileri 45,84 44,82 2,28 Odaş Elektrik 3,93 3,85 2,08 GSD Holding 2,51 2,46 2,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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