Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|613,10
|557,40
|9,99
|Çelebi
|175,50
|159,60
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|84,05
|76,45
|9,94
|Hektaş
|19,90
|18,20
|9,34
|Bursa Çimento
|12,06
|11,19
|7,77
|Tat Gıda
|11,80
|11,08
|6,50
|Coca Cola İçecek
|66,25
|62,50
|6,00
|Gözde Girişim
|8,09
|7,65
|5,75
|Netaş Telekomünikasyon
|27,82
|26,56
|4,74
|Akbank
|6,90
|6,62
|4,23
|Halkbank
|5,63
|5,42
|3,87
|Oyak Çimento
|8,79
|8,47
|3,78
|Garanti Bankası
|10,37
|10,02
|3,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,82
|17,27
|3,18
|ASELSAN
|18,44
|17,90
|3,02
|Otokar
|332,50
|322,80
|3,00
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,65
|2,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,84
|44,82
|2,28
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,85
|2,08
|GSD Holding
|2,51
|2,46
|2,03
Kaynak: AA
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