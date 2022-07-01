Son dakika haber! Boşanma davası açan eşini silahla öldürüp kayınbiraderini yaraladı

Boşanma davası açan eşini tabancayla öldüren ve kayınbiraderini yaralayan kişi otomobilinde ölü bulundu, zanlının aynı silahla kendini vurduğu iddia edildi.

İddiaya göre boşanma davası açtığı eşinden ayrılarak bir yıl önce babasının Mamak ilçesindeki evine taşınan Tülay Erdem (38) ile duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem (41) arasında tartışma çıktı.

Silahla kaldıkları apartmanın garajında Tülay Erdem ve kayınbiraderi İ.G'ye (34) ateş açan Tunç Erdem, sokakta park ettiği aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan Tülay Erdem ve İ.G, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tülay Erdem, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tunç Erdem ise birkaç sokak ötedeki bahçe duvarına çarpan otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polisin incelemesi sürüyor.

Görgü tanığının ifadesi

Mahalle sakinlerinden H.Ş, olayın sabah 10.30 sıralarında gerçekleştiğini, silahını ateşleyen Tunç Erdem'i kaçarken kanlar içinde gördüğünü söyledi.

H.Ş, "Eşini başından, kayınbiraderini karnından vurmuş. Sonra kendisi de kaçarak aşağı sokakta intihar etmiş." dedi.