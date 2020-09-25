Çevreciler gösteri düzenledi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla çevreciler gösteri düzenledi.
Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yaklaşık 60 kişi Brüksel'in Place de la Monnaie Meydanı'nda "Küresel İklim Eylem Günü" temalı protesto gerçekleştirdi.
Şiddetli yağmur altında gerçekleştirilen protestoda çevre ile ilgili sloganlar atıldı.
"İklim için birlikteyiz", "İklim krizi" gibi çeşitli afişler açan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.
Fosil yakıtların ve tarımsal üretimde kimyasalların kullanılmaması çağrısında bulunan göstericiler, ormanların korunmasını, nehir ve denizlerin de kirletilmemesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:47 - Kaynak: AA
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