Son dakika haber! Burma Arakan Örgütü Başkanı Khin, Arjantin'deki "soykırım davası"nda Myanmar ordusuna karşı ifade verdi - Son Dakika

BUENOS İngiltere merkezli Burma Arakan Örgütü'nün (BROUK) Başkanı Tun Khin, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara soykırım yaptığı gerekçesiyle Arjantin'de açılan davada ifade verdi.

BROUK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Khin, başkent Buenos Aires'te evrensel yargı ilkesi kapsamında görülen davada Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara cinsel şiddet de dahil olmak üzere uyguladığı insan hakları ihlallerini anlattı.

Khin, davada tanıklık etmesine ilişkin, "Bugün, dünya üzerindeki Arakanlı Müslümanlar ve soykırımı sona erdirmek için verdiğimiz uzun mücadelemizin dönüm noktasıydı. Halkımızın içinde bulunduğu kötü durum hakkında bir mahkemede tanıklık etme fırsatı bulduğum için son derece minnettarım. Bu dava bir gecede bitmeyecek ama sonunda adaletin galip geleceğine inanıyorum." dedi.

"İşledikleri suçların hesabını vermeliler"

Arakan'da işlenen suçların faillerinin belirlenmesi için çalışacaklarını vurgulayan Khin, "Bu, Arakanlı Müslümanların uğradığı soykırımın mimarlarının parmaklıklar ardında bitmesini umduğumuz bir davanın başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Khin, işlenen suçlar için hesap sorulması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"(Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General) Min Aung Hlaing ve Myanmar ordusu aleyhindeki kanıtlar çok kuvvetli ve inkar edilemez. İşledikleri suçların hesabını vermeliler. Bunun sadece Arakanlı Müslümanların adalet arayışıyla ilgili olmadığını, özellikle bu yıl yapılan darbeden bu yana ordunun elinde acı çeken tüm Myanmar halkı için olduğunu hatırlamak önemlidir."

Mahkemedeki ifadesinde Khin, hayatından da örnekler vererek, Myanmar ordusunun uzun yıllardır Arakan halkına uyguladığı baskıyı aktardı ve Ağustos 2017'den itibaren Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti ve işlediği suçlara dikkati çekti.

Khin, 27 Ağustos 2017'de Arakan'ın Chut Pyin köyünde Myanmar ordusuna mensup askerlerin yüzlerce kişiyi öldürdüklerini ve cinsel şiddet uyguladıklarını belirterek, cinsel şiddet mağduru 6 kadının bulunduğunu söyledi.

İfadesinde Khin, Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Gerçeği Bulma Misyonu'nun tespit ettiği Kıdemli General Min Aung Hlaing gibi, Arakan'da uygulanan şiddetten sorumlu bazı kişilerin isimlerine yer verdi.

Sosyal medya platformu Facebook'un Arakanlı Müslümanlara karşı nefret söyleminin yayılmasına izin verdiğini savunan Khin, aralık ayının başında Arakanlı Müslümanların "nefret söylemi ve yanlış bilginin yayılması kontrol altına alamadığı" gerekçesiyle yaklaşık 200 milyar dolarlık tazminat davası açtığını hatırlattı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.